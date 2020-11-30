سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، جمهورها ومتابعيها بـ صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "عبدالنور" في الصورة باطلالة انيقة، حيث ارتدت جاكت باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا عبر كتفها.


يذكر أن سيرين عبد النور انشغلت الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دانتيل"، قبل أن يتوقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

مسلسل "دانتيل" من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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