بعد رحيل مرتضى منصور.. الكشف عن موقف باتشيكو من قيادة الزمالك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، عن موقف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الاستمرار  في الموسم الجديد.

وقال المستشار أحمد البكري في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "باتشيكو مستمر على رأس الجهاز الفني للزمالك".

وتابع :" نقدم كل الدعم والمساندة لباتشيكو في الفترة المقبلة".

يذكر أن الزمالك خسر لقب دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.

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