نجم برشلونة مطلوب في إيفرتون

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون طلب من إدارة ناديه الإنجليزي التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن أنشيلوتي يرغب من إيفرتون التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيفرتون يحتاج إلى مدافع بإمكانيات وخبرة أومتيتي، حيث يعاني الفريق الإنجليزي من مشاكل دفاعية منذ بداية الموسم أثرت على نتائجه على الرغم من الآداء الهجومي المميز للفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أومتيتي البالغ من العمر 27 عامًا لم يشارك في أي مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي، حيث يغيب عن مباريات الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم بسبب الإصابة وعاد إلى التدريبات في الفترة الأخيرة.

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