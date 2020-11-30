"الترابط الأسرى ودوره في حماية الوطن".. ندوة بجامعة بني سويف (صور)

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شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فعاليات اللقاء الجماهيري بعنوان الترابط الأسري ودوره في حماية الأوطان بالتعاون مع الأزهر الشريف وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى والتى تستمر حتى 3 ديسمبر القادم.



وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صبري تمام عميد كلية الطب البيطري، والشيخ سيد عبد اللطيف رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، وعمداء الكليات، وقيادات ومشايخ الأزهر الشريف.



ورحب الدكتور منصور بالحضور وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة لحضورهم للقاء مثنيا على دور الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للجهد المبذول في نشر الوعي والقيم والتسامح بين نسيج الشعب، ودوره في القوافل الطبية التي تصل إلى كافة النجوع والقرى بالجمهورية مؤكدًا أن هذا من عهدناه من الأزهر الشريف.



وطالب رئيس الجامعة بضرورة أن يكون هناك برنامج شهري بالتعاون مع الأزهر الشريف لعقد لقاءات توعوية وتثقفيه لطلاب جامعة بني سويف وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تعنيهم.



وأكد رئيس جامعة بني سويف على أهمية توعية شباب الجامعة من الناحية الدينية والثقافية من أجل تحصينهم بالعلم النافع والأخلاق الحميدة التي ترتقي بسلوكياتهم، وضد مخاطر الأفكار المتطرفة والمنحرفة التي تبثها الجماعات المتطرفة، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية والفعالة للشباب، ودورهم في دفع عجلة التنمية ونهضة الوطن ورسم مستقبله.



وأشار الدكتور محمد الدويني وكيل الأزهر الشريف إلى أن دور الأزهر على القنوات الفضائية والإنترنت واللقاءات هو معالجة القضايا الهامة التي تهم المجتمع وأهمها موضوع الترابط الأسرى تحت عنوان أسرة مستقرة ومجتمع أمن للتقليل من نسب الطلاق بالإضافة إلى مشروع (بالمعروف) هو مشروع لمتابعة المنفصلين بعد الانفصال لمساندتهم نفسيا واجتماعيا.



وقال الدكتور أسامة هاشم الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى إن هناك توجيهات من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتنظيم زيارات لمحافظات الجمهورية للقاء الطلاب في الجامعات، وذلك لمناقشة الموضوعات الأسرية والاجتماعية التي تعنيهم، مؤكدا أن دور الأزهر هو تقديم العلاج للقضايا وذلك بعد ورود الأسئلة إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى عن طريق التليفون أو المكاتبات ببعض القضايا والموضوعات تحتاج للعلاج. مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة علمية من الأطباء والإخصائيين والمختصين من الجامعة، وذلك للرد على تلك القضايا والأسئلة والفتاوى.



وأوضح الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن برنامج التوعية الأسرية يأتي على ضوء دراسة واقعية مدروسة من الأزهر الشريف من خلال الأسئلة والاستفسارات عبر الفتاوى المتعلقة بالأسرة وأن دور الأزهر العالمي الألكتروني هو وصف الدواء وعلاج الداء من خلال تلك اللقاءات.



واستقبل وكيل الأزهر الشريف بعض الأسئلة والاستفسارات من الحاضرين للقاء الجماهيري وتم الرد عليها، وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس جامعة بني سويف درع الجامعة إلى وكيل الأزهر الشريف، وقام وكيل الأزهر الشريف بإهداء درع الأزهر إلى رئيس الجامعة تقديرا وعرفنا لاستقبال الجامعة تلك اللقاءات.