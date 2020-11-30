"الترابط الأسرى ودوره في حماية الوطن".. ندوة بجامعة بني سويف (صور)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فعاليات اللقاء الجماهيري بعنوان الترابط الأسري ودوره في حماية الأوطان بالتعاون مع الأزهر الشريف وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى والتى تستمر حتى 3 ديسمبر القادم.

وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صبري تمام عميد كلية الطب البيطري، والشيخ سيد عبد اللطيف رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، وعمداء الكليات، وقيادات ومشايخ الأزهر الشريف.

ورحب الدكتور منصور بالحضور وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة لحضورهم للقاء مثنيا على دور الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للجهد المبذول في نشر الوعي والقيم والتسامح بين نسيج الشعب، ودوره في القوافل الطبية التي تصل إلى كافة النجوع والقرى بالجمهورية مؤكدًا أن هذا من عهدناه من الأزهر الشريف.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة أن يكون هناك برنامج شهري بالتعاون مع الأزهر الشريف لعقد لقاءات توعوية وتثقفيه لطلاب جامعة بني سويف وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تعنيهم.

وأكد رئيس جامعة بني سويف على أهمية توعية شباب الجامعة من الناحية الدينية والثقافية من أجل تحصينهم بالعلم النافع والأخلاق الحميدة التي ترتقي بسلوكياتهم، وضد مخاطر الأفكار المتطرفة والمنحرفة التي تبثها الجماعات المتطرفة، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية والفعالة للشباب، ودورهم في دفع عجلة التنمية ونهضة الوطن ورسم مستقبله.

وأشار الدكتور محمد الدويني وكيل الأزهر الشريف إلى أن دور الأزهر على القنوات الفضائية والإنترنت واللقاءات هو معالجة القضايا الهامة التي تهم المجتمع وأهمها موضوع الترابط الأسرى تحت عنوان أسرة مستقرة ومجتمع أمن للتقليل من نسب الطلاق بالإضافة إلى مشروع (بالمعروف) هو مشروع لمتابعة المنفصلين بعد الانفصال لمساندتهم نفسيا واجتماعيا.

وقال الدكتور أسامة هاشم الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى إن هناك توجيهات من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتنظيم زيارات لمحافظات الجمهورية للقاء الطلاب في الجامعات، وذلك لمناقشة الموضوعات الأسرية والاجتماعية التي تعنيهم، مؤكدا أن دور الأزهر هو تقديم العلاج للقضايا وذلك بعد ورود الأسئلة إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى عن طريق التليفون أو المكاتبات ببعض القضايا والموضوعات تحتاج للعلاج. مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة علمية من الأطباء والإخصائيين والمختصين من الجامعة، وذلك للرد على تلك القضايا والأسئلة والفتاوى.

وأوضح الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن برنامج التوعية الأسرية يأتي على ضوء دراسة واقعية مدروسة من الأزهر الشريف من خلال الأسئلة والاستفسارات عبر الفتاوى المتعلقة بالأسرة وأن دور الأزهر العالمي الألكتروني هو وصف الدواء وعلاج الداء من خلال تلك اللقاءات.

واستقبل وكيل الأزهر الشريف بعض الأسئلة والاستفسارات من الحاضرين للقاء الجماهيري وتم الرد عليها، وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس جامعة بني سويف درع الجامعة إلى وكيل الأزهر الشريف، وقام وكيل الأزهر الشريف بإهداء درع الأزهر إلى رئيس الجامعة تقديرا وعرفنا لاستقبال الجامعة تلك اللقاءات.
"الترابط الأسرى ودوره في حماية الوطن".. ندوة بجامعة بني سويف (صور)
"الترابط الأسرى ودوره في حماية الوطن".. ندوة بجامعة بني سويف (صور)
"الترابط الأسرى ودوره في حماية الوطن".. ندوة بجامعة بني سويف (صور)
"الترابط الأسرى ودوره في حماية الوطن".. ندوة بجامعة بني سويف (صور)
"الترابط الأسرى ودوره في حماية الوطن".. ندوة بجامعة بني سويف (صور)
"الترابط الأسرى ودوره في حماية الوطن".. ندوة بجامعة بني سويف (صور)
"الترابط الأسرى ودوره في حماية الوطن".. ندوة بجامعة بني سويف (صور)
"الترابط الأسرى ودوره في حماية الوطن".. ندوة بجامعة بني سويف (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف تموين بني سويف بني سويف الازهر الشريف اخبار بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد بلال: مهاجم الأهلي ليس لديه فكرة عن كرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لتنفيذ مطلب موسيماني بعد التتويج الإفريقي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خاص - نجم الأهلي يعلن انتقاله إلى المقاولون العرب

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ ساعة و نصف

خاص - كواليس استبعاد أحمد الشيخ من قائمة الأهلي واقترابه من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

اللجنة الخماسية تضع إدارة الزمالك الجديدة في ورطة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

وكيل الأزهر للإعلاميين الأفارقة: الطلاب الأفارقة لهم مكانة خاصة في قلب الأزهر وإمامه الأكبر

مركز الأزهر للفتوى ينظم المؤتمر الجاهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية

أمين مجمع البحوث: الأديان السماوية اجتمعت في وجوب المحافظة على الأسرة

محافظ المنيا يشهد اللقاء الجماهيري لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

ندوة توعوية عن "الأسرة المصرية" بجامعة المنيا (صور)

"الأزهر للفتوى" ينظم لقاءا جماهيريا للتوعية الأسرية ببني سويف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

04:06 م

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

06:00 م

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!