"بيتكوين" ترتفع لمستوي تاريخي اليوم الإثنين

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت عملة البيتكوين  لمستوي تاريخي جديد خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تهاوت يوم الخميس الماضي، بأكبر وتيرة منذ مارس وسط عمليات جني الأرباح.

يتزامن ارتفاع البيتكوين الذي تجاوز 150 بالمائة هذا العام مع التدفق المستمر للاستثمارات من قبل المؤسسات في العملة الرقمية وتزايد الاهتمام المؤسسي بها.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 9 بالمائة إلى 19.77 ألف دولار، بعد أن سجلت مستوى 19.786 ألف دولار، متجاوزةً المستوى القياسي المسجل في ديسمبر لعام 2017، بحسب بيانات "كوين ديسك".

كما صعدت الإيثريوم بنحو 9 بالمائة لتسجل 605.7 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 6.5 بالمائة إلى 0.661 دولار.

في حين ارتفعت عملة تيثير بنسبة 0.1 بالمائة إلى دولار واحد، وفي المركز الأخير في قائمة الخمسة الكبار، صعدت البيتكوين كاس بنحو 7.5 بالمائة إلى 300.7 دولار.

أخبار تهمك

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - كواليس استبعاد أحمد الشيخ من قائمة الأهلي واقترابه من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

خاص - نجم الأهلي يعلن انتقاله إلى المقاولون العرب

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ يوم

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

اللجنة الخماسية تضع إدارة الزمالك الجديدة في ورطة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أحمد بلال: مهاجم الأهلي ليس لديه فكرة عن كرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لتنفيذ مطلب موسيماني بعد التتويج الإفريقي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

05:49 م

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

04:06 م

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

06:00 م

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!