"بيتكوين" ترتفع لمستوي تاريخي اليوم الإثنين

ارتفعت عملة البيتكوين لمستوي تاريخي جديد خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تهاوت يوم الخميس الماضي، بأكبر وتيرة منذ مارس وسط عمليات جني الأرباح.





يتزامن ارتفاع البيتكوين الذي تجاوز 150 بالمائة هذا العام مع التدفق المستمر للاستثمارات من قبل المؤسسات في العملة الرقمية وتزايد الاهتمام المؤسسي بها.





وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 9 بالمائة إلى 19.77 ألف دولار، بعد أن سجلت مستوى 19.786 ألف دولار، متجاوزةً المستوى القياسي المسجل في ديسمبر لعام 2017، بحسب بيانات "كوين ديسك".





كما صعدت الإيثريوم بنحو 9 بالمائة لتسجل 605.7 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 6.5 بالمائة إلى 0.661 دولار.





في حين ارتفعت عملة تيثير بنسبة 0.1 بالمائة إلى دولار واحد، وفي المركز الأخير في قائمة الخمسة الكبار، صعدت البيتكوين كاس بنحو 7.5 بالمائة إلى 300.7 دولار.