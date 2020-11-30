شاهد.. صورة بالحجاب لـ فناة هرم سقارة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة قديمة للفتاة التي أثارت الجدل بجلسة تصوير بالزي الفرعوني أمام هرم سقارة خلال الساعات الأخيرة.

حيث ظهرت الفتاة في الصور وهي ترتدي ملابس محجبة من أمام أحد الشواطي، وظهر الشبه الكبير بينها وبين جلسة التصوير التي أقامتها في سقارة.

في سياق متصل، بدأت القصة بقيام إحدى عارضات الأزياء بعمل "فوتو سيشن"، مرتدية الزي الفرعوني في العديد من الصور، لتنهال سهام السوشيال ميديا عليها، لتلقى الانتشار الأوسع على صفحات التواصل.

وقبل الانتشار السريع لـ"الفوتو سيشن" بمنطقة الهرم المدرج في سقارة، كلف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، بفتح تحقيق مباشر للوقوف على الواقعة وتفاصيلها، حيث ان عقد جلسات تصوير تخضع لقوانين وشروط وزارة السياحة والاثار.

وقرر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة واقعة قيام احدى الفتيات بالتصوير داخل إحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.
شاهد.. صورة بالحجاب لـ فناة هرم سقارة
شاهد.. صورة بالحجاب لـ فناة هرم سقارة

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وزارة السياحه فناة هرم سقارة تريند الفن الشيمي

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