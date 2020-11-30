عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاستغناء عن خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، الضوء الأخضر من أجل رحيل باسم علي ظهير أيمن الفريق، بداية من الموسم الجديد.





وكان باسم علي انتهت إعارته إلى فريق الجونة، بنهاية الموسم المنقضي، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد إعارته أو شرائه.





ومن المنتظر أن يعود باسم علي إلى صفوف المقاولون العرب، مرة أخرى بعد سنوات من رحيله للقلعة الحمراء، حيث تلقى اللاعب مفاوضات من ذئاب الجبل، مؤخرًا.





وأعلن النادي الأهلي صباح اليوم، أيضًا توصله لاتفاق مع صالح جمعة لاعب الفريق، للرحيل مجانًا بعد فسخ تعاقده بالتراضي.



