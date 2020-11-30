موعد مباراة تشيلسي القادمة أمام إشبيلية بدوري أبطال أوروبا





يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره إشبيلية الإسباني ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى لقاء قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة تشيلسي وإشبيلية فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان تشيلسي قد تعادل الجولة الماضية أمام فريق توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي سلبيًا.





يذكر أن البلوز يحتل المركز الأول برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحبالمركز الثانى برصيد 10 نقاط وصعدوا للدور القادم من دوري أبطال أوروبا.



