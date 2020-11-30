نائلة جبر: هناك إرادة سياسية لدى مصر لمكافحة الإتجار بالبشر (فيديو)

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها اللجنة مع مهرجان القاهرة السينمائي لمكافحة الاتجار بالبشر.





وأضافت نائلة جبر، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه منذ عدة سنوات تم الاشتراك مع المايسترو سليم سحاب الذي كون فرقة من أطفال الشوارع، واستطاع من خلال الفن لتحويل طريقتهم في الحياة لطريقة سوية في التعامل مع المجتمع.





وتابعت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن التعاون مع المهرجان فكرة لأحد الشباب الذين يعاونوها وكانت مترددة من تنفيذ الفجرة، ولكن رئيس المهرجان ووزيرة الثقافة شجعوها على هذه الخطوة، مشيرة إلى أن اللجنة لا تملك إمكانيات مادية كبيرة، وتم استحداث جائزة لمواجهة الاتجار بالبشر بمبلغ مالي مقدمة من منظمات دولية والجهات المانحة، مؤكدة أن هناك إرادة سياسية على أعلى مستوى وجدية لدى مصر لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر





وكشف مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي عن استحداث مهرجان القاهرة السينمائي لثلاث جوائز نقدية، تقدم للمرة الأولى في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.





الجائزة الأولى قدرها 5 آلاف دولار تقدمها منصة Watch It، للفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بمسابقة "سينما الغد"، والجائزة الثانية قدرها 50 ألف جنيه، تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لأفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر.





أما الثالثة، فهي جائزة NUT لأفضل فيلم يمثل المرأة َمقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية، وقدرها 10 آلاف دولار.





كما يواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله) والتي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتُمنح لأحد الأفلام التي سيتم اختيارها في المسابقة الدولية.



