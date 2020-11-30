أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول لوفاة البشر في العالم. يمكن اليوم علاج العديد من أمراض القلب. تجرى العمليات الجراحية ليس فقط من خلال شق كبير في الصدر، ولكن أيضاً باستخدام تقنيات طفيفة التوغل، بما في ذلك، استخدام تقنية الأوعية الدموية الداخلية - من خلال شق قصير في الفخذ. يمكن إجراء أحدث أنواع العمليات مع أفضل النتائج وأقل قدر من الصدمات في ألمانيا.

ما هي الأمراض التي تُعالج في ألمانيا

في أغلب الأحيان، يأتي إلى المراكز الألمانية لجراحة القلب المرضى المصابين بالأمراض التالية:

داء القلب الإقفاري (نقص تروية القلب). يستعيد الأطباء بمساعدة العملية الدورة الدموية الطبيعية في عضلة القلب للتخلص من الذبحة الصدرية ومنع حدوث النوبة القلبية.

الداء القلبي الصمامي. يتطور في المرضى المسنين. يترافق بتضيق أو قصور في الصمامات، ويتطور في أغلب الأحيان في الصمام الأبهر أو التاجي. يمكن للأطباء في ألمانيا إصلاح الصمامات التالفة أو استبدالها.

عيوب القلب الخلقية. يسمح مستوى جراحة القلب في ألمانيا بإجراء أكثر عمليات القلب تعقيداً للمرضى في أي عمر، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة. تعالج في مراكز القلب الألمانية النوافذ البيضاوية المفتوحة، وخلل الحاجز الأذيني، وتضيق الأبهر، ورباعية فالو وأمراض أخرى.

علاج نقص تروية القلب

يقوم الأطباء في ألمانيا لعلاج مرض نقص تروية القلب بما يلي:

تركيب الدعامات ورأب الأوعية الدموية للشرايين التاجية (إجراء طفيف التوغل يسمح بتوسيع تجويف الأوعية التي تغذي عضلة القلب)؛

تعتبر جراحة مجازة الشريان التاجي أكثر العمليات فعالية، حيث يتم تشكيل مسار جديد لإمداد الدم إلى عضلة القلب متجاوزاً الشرايين التاجية المسدودة بلويحات تصلب الشرايين.

بالنسبة لجراحة مجازة الشريان التاجي، لا تجرى في ألمانيا عملية القلب المفتوح فحسب، بل تجرى أيضاً تدخلات جراحية طفيفة التوغل من خلال شقوق قصيرة مع القلب النابض. العمليات التي تجرى بدون المجازة القلبية الرؤية أقل عرضة للتسبب في حدوث مضاعفات. يتعافى المرضى بعدها بشكل أسرع.

علاج عيوب القلب

تعالج عيوب القلب الخلقية والمكتسبة بنجاح في ألمانيا. يجرى المتخصصون الألمان أكثر عمليات القلب المفتوح تعقيداً، ولكن تعطى الأفضلية للتدخلات عبر القسطرة كلما أمكن ذلك. تجرى إعادة بناء أو استبدال الصمامات التالفة من خلال شقوق قصيرة في الصدر أو الوصول الوعائي الداخلي من خلال الشريان الفخذي.

لماذا من الأفضل إجراء الجراحة في ألمانيا:

معدل وفيات منخفض؛

توافر الأساليب عالية التقنية طفيفة التوغل مع فترة تعافي قصيرة؛

أحدث أنواع العمليات الجراحية - أكثر أماناً وفعالية من التقنيات الكلاسيكية؛

تخفيف الآلام المناسب وعلاج الأعراض بعد الجراحة؛

الرعاية النوعية؛

إعادة تأهيل كاملة للقلب والأوعية الدموية.

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