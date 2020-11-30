عاجل- الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع صالح جمعة لفسخ عقده بالتراضي

توصل مسؤولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.









وعقد عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال اللاعب جسة ظهر اليوم الاثنين مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر وتم لحسم موقف اللاعب.









وتم الاتفاق خلال الجلسة على فسخ النادي لتعاقده مع صالح جمعة بالتراضي، ورحيله عن الأهلي.









ولم يشارك صالح جمعة مع الأهلي هذا الموسم إلا في دقائق معدودة، كما أبدى موسيماني المدير الفني للأهلي موافقته على رحيل اللاعب عن النادي.