صاحبة جلسة تصوير الهرم.. من هي سلمى الشيمي؟

Advertisements



سلمى الشيمي.. اسم تردد على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعدما أقدمت الفتاة على إجراء جلسة تصوير جريئة بمنطقة الأهرامات، ارتدت خلالها الزي الفرعوني، إلا أن إبراز مفاتنها في الصور أدى إلى توجيه انتقادات لاذعة إليها.



وظهرت الفتاة في جلسة تصوير أمام هرم سقارة مرتدية الزي الفرعوني، وشريطا يحيط بوسط الجسم ويتدلى طرفاه من الأمام، وقطع من قماش التيل الأبيض التي كانت تلف حول الجسم، وتصل فوق الركبتين بقليل من الخلف والأمام، يتدلى طرفاها من الأمام.



وحسب تقارير متداولة، فالفتاة دخلت المنطقة كأنها زائر عادي وترتدي عباءة سوداء، كانت ترتدي الزي الفرعوني أسفل العباءة، وعند دخولها أزالت العباءة وكشفت اللبس الفرعوني.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن سلمى الشيمي تلك الفتاة التي لقبت بـ" صاحبة جلسة تصوير الهرم" خلال الساعات الأخيرة:



- هي عارضة أزياء مصرية تشتهر بنشر فيديوهات مثيرة لها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



- لها علاقة كبيرة بالسوشيال ميديا حيث أن عدد متابعيها على انستجرام”6.237 شخصا، ولها العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولديها 86.275 متابع على "فيس بوك".



- ارتفع عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بعد السيشن الأخير وبلغ حتى كتابة هذه السطور حوالي 40 ألف متابع، زاد عدد متابعيها عبر حسابها علي انستجرام بعد نشر فيديو لها وهي ترقص علي أغنية "بنت الجيران" وأثار الفيديو جدلا واسعا.

-

- - قفز عدد متابعيها على فيس بوك من حوالي 30 ألف متابع إلى أكثر من 80 ألفا متابع خلال أمس فقط، بعد تداول هذه الصور.



- لها جلسات تصوير مثيرة أبرزها جلسة تصوير الموز، حيث ارتدت ملابس باللون الأصفر، وبجانبها عربة لبيع الموز.



- قبل سنوات بدأت "سلمى الشيمى" عرض أزياء لأطقم وموديلات حيث يصل سعر الطاقم الواحد لنحو 15 ألف جنيه ويتم الاستعانة للترويج للمنتجات والموضة الجديدة.



- صعد نجم سلمى الشيمى في الفترة الأخيرة بخاصة في عرض الأزياء والموضة الجديدة "العباءة" بعد انتشارها في الأسواق العربية.



- بناء على رغبات متابعيها اسست سلمى جروب خاص بعنوان " احكى يا شهرذاد" يتم تداول به عروض الازياء الخاصة يها.



