تفاصيل مبادرة "اعرف بلدك" لتلاميذ وطلاب المدارس علي متحف أعلام الدقهلية

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واصلت محافظة الدقهلية اليوم الاثنين استقبال افواج تلاميذ وطلاب المدراس علي متحف اعلام الدقهلية الذي تم تنفيذه ملحقا بقاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة.



جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وضرورة نشر الوعي بين المواطنين لتعميق مفهوم الانتماء لمصرنا الغالية، وتنفيذا لاعمال مبادرة " إعرف بلدك" التي اطلقها الاسبوع الماضي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والتي تستهدف تعميق الانتماء في نفوس النشئ من تلاميذ وطلاب المدارس ابناء محافظة الدقهلية.



وكان في استقبال تلاميذ وطلاب اليوم د. مختار محافظ الدقهلية، حيث يتم في كل زيارة تعريف التلاميذ والطلاب الزائرين من خلال افلام تسجيلية بتاريخ الدقهلية واعلامها الذين اثروا جوانب الحياة الفكرية والثقافية والعلمية والادبية في مصر وخارجها،كما يتم تعريفهم بحجم الانجازات التي تتم علي ارض الواقع للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وما تبذله الدولة من جهود في مختلف المجالات عملا علي راحة المواطنين،بما يستهدف تعميق الانتماء في نفوس النشئ.



حضر الزيارة وفد التلاميذ والطلاب، اللواء عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة،و السيد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،و الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة.





وفي ذات السياق اكد محافظ الدقهلية ان هناك خطه شاملة تم وضعها بالتنسيق مع التربية والتعليم يتم من خلالها تنفيذ المرحلة الاولى من المبادرة يومي الاثنين والاربعاء اسبوعيا وتستهدف تلاميذ المدارس بمحافظة الدقهلية من سن 11سنة حتي 18 سنة.



واشار محافظ الدقهلية الي ان برامج الزيارات المعدة للتلاميذ والطلاب في اطار المبادرة تركز علي تعريف ابنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها في الانتصارات علي مر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات وكذلك مناطقها السياحية والاثرية، هذا بالاضافة الى تعريفهم بالاعلام من ابناء المحافظة وقصص كفاحهم، هؤلاء الذين انجبتهم الدقهلية وكان لهم دورهم وتأثيرهم في كافة مجالات الحياة الانسانية، العلمية والادبية والفكرية والفنية، وتستهدف كذلك تعزيز المشاركة والجدية في نفوس الابناء لكيفية الحفاظ علي الانجازات وصيانتها من اجل الاجيال المتعاقبة..