لأول مرة في تاريخ أمريكا.. فريق نسائي كامل لهذه المهام بإدارة بايدن

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:04 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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كشف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أمس الأحد، عن تشكيلة فريق الاتصال الخاص به في البيت الأبيض، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، في تصريحات صحفية: "أنا فخور بأن أقدم اليوم، أول فريق اتصالات في البيت الأبيض يتكون بالكامل من النساء"، حيث وصف مكتبه هذا الفريق، بأنه "الأول من نوعه في تاريخ البلاد".

 

وأضاف بايدن: "هؤلاء المؤهلات والخبيرات في مجال الاتصال، يوفرن وجهات نظر متنوعة لعملهن، ويتشاركن الالتزام نفسه، بإعادة بناء هذه البلاد بشكل أفضل".

 

وأعلن جو بايدن، عن اختيار جين ساكي(41 عاما)، لتكون المتحدثة باسم البيت الأبيض في الإدارة الأمريكية الجديدة، وهو منصب بارز، في حين شغلت ساكي العديد من المناصب العليا سابقا، بينها منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

 

وكشف بايدت، عن أسماء ست شخصيات نسوية أخرى، بينها، كيت بيدينغفيلد، التي كانت نائبة لمدير حملة بايدن الانتخابية، والتي ستشغل منصب مديرة الاتّصالات في البيت الأبيض.

 

وستشغل آشلي إتيان، منصب مديرة الاتصالات لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، وستتسلم، سيمون ساندرز، منصب كبيرة مستشاري هاريس، والمتحدثة باسمها.

 

كما اختار بايدن، بيلي توبار، لمنصب نائبة مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، فيما ستكون، كارين جان بيير، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، فيما اختيرت، إليزابيث ألكسندر، لمنصب مديرة الاتصالات للسيدة الأولى المقبلة، جيل بايدن.

 

وتعتبر هذه التعيينات مؤكدة، إذ أنها لا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، على عكس المناصب الوزارية.

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