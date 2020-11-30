بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على قائمة الاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.

الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قد حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

من جانبه استقر موسيماني على رحيل الجناح الأنجولي جيرالدو دا كوستا، بالاضافة الى المهاجم السنغالي أليو بادجي، عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.

وفي نفس السياق قرر مسؤولو الأهلي بعد موافقة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الموافقة على رحيل أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر،  لبيراميدز.

أخبار تهمك

بعد خسارة إفريقيا.. الزمالك يسعي لتجديد عقد نجمي الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

فتاة تيك توك تنشر مقطع فيديو مثير من أمام هرم سقارة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

منذ أقل من نصف ساعة

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

استمرار إيجابية مسحة كورونا لرباعي الأهلي

منذ نصف ساعة

رئيس الزمالك: ندرس إعادة العضويات المشطوبة وأحمد رمزي يقترب من لجنة الكرة

منذ نصف ساعة

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ ساعتين

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- إصابة صلاح محسن بفيروس كورونا

منذ 42 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف وجهة نجم الأهلي المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل- إصابة صلاح محسن بفيروس كورونا

01:24 م

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على القضية الفلسطينية عقب لقاء عباس

01:38 م

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

01:12 م

تنبيه وتحذير من الأوقاف بسبب فيروس كورونا

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!