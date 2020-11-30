رئيس الزمالك: ندرس إعادة العضويات المشطوبة وأحمد رمزي يقترب من لجنة الكرة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، أنه سيبدأ في مباشرة عمله بشكل رسمي بداية من اليوم الإثنين الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.

وأكد المستشار أحمد البكري في تصريحات له عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، "ندرس ملف إعادة العضويات المشطوبة وفقا للقانون واللوائح".

وفي سياق آخر، أشار إلى إن أحمد رمزي يأتي على رأس المرشحين للتواجد في لجنة الكرة بالزمالك.

جدير بالذكر أنه كان تم عزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وحل مجلسه بالكامل، بقرار من وزارة الشباب والرياضة، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.

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