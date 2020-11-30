تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد نادي الزمالك بقيادة مدربه جايمي باتشيكو، لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من كأس مصر.


وستقام المباراة بين الزمالك وطلائع الجيش في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


واستقر جايمي باتشيكو على تشكيل الزمالك الأساسي الذي سيخوض تلك المباراة، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-


حراسة المرمى: جنش.
خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - اسلام جابر.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.
خط الهجوم: مصطفى محمد.


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