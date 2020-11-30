أسامة هيكل: مصر حريصة على تدريب الإعلاميين الأفارقة (فيديو)

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الدولة المصرية تدعم تدريب الإعلاميين الأفارقة، حيث تقوم مصر بتنظيم دورات تدريبية للأفارقة.





وأشار "هيكل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أنه في خلال اتصال مع وزير الإعلام السوداني منذ حوالي شهر ونصف تم الإتفاق على عقد دورة تدريبية خاصة للإعلاميين السودانيين بصفة خاصة.



