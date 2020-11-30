أسامة هيكل: مصر حريصة على تدريب الإعلاميين الأفارقة (فيديو)
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:12 م
هدى عبدالرازق
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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الدولة المصرية تدعم تدريب الإعلاميين الأفارقة، حيث تقوم مصر بتنظيم دورات تدريبية للأفارقة.
وأشار "هيكل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أنه في خلال اتصال مع وزير الإعلام السوداني منذ حوالي شهر ونصف تم الإتفاق على عقد دورة تدريبية خاصة للإعلاميين السودانيين بصفة خاصة.
وأضاف أنه تقرر أن تعقد الدورة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي كونها أكبر صرح إعلامي في الشرق الأوسط، حيث سيقوموا بزيارة القنوات الإعلامية، موضحا أن الدورة مدتها 4 أسابيع.