ضبط عنصر إجرامي خطر متهم في 16 قضية متنوعة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إختباء عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز قويسنا بالمنوفية - سبق إتهامه فى 16 قضية "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، قتل، سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل" آخرهم قضية "سرقة وسائل نقل"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (7 قضايا من بينها "2 حكم قضائى بالسجن المؤبد")، بدائرة قسم فيصل بمديرية أمن السويس وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، أسفرت عن ضبطه وعثر بحوزته على (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته إعترف بحيازته السلاح النارى لتـأمين هروبه وحماية نشاطه الإجرامى.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مرتكبى جرائم السرقات بالإكراه وحائزى الأسلحة النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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