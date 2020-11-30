متى ينتهي فيروس كورونا في العالم؟

Advertisements



في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تكثر التساؤلات حول متى ينتهي الوباء، وعلاقته بإيجاد لقاح عالمي يقضي عليه.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن توقيت انتهاء فيروس كورونا المستجد في العالم.



كثرت الأقاويل بشأن توقيت انتهاء فيروس كورونا المستجد، حيث تقول مديرة مركز "فيكتور" العلمي الروسي رينات ماكسيوتوف، إن السنة المقبلة (2021) قد تشهد نهاية وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن ذلك لا يمثل نهاية الفيروس.



وأضافت مديرة مركز "فيكتور" ـ الذي أنتج اللقاح (إبيفاك كورونا) وهو الثاني من نوعه بروسيا ـ "أن عدد الإصابات بالفيروس يزداد كل يوم، وسينتهي الوباء بمجرد أن يكون هناك "مناعة للقطيع".



ويعتقد بيل جيتس، الشريك المؤسس لشركة Microsoft، أن جائحة كوفيد-19 ستنتهي بحلول نهاية عام 2021، وفقا لما يتوقعه الخبراء.



ويقول رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه إذا توحد العالم ونجح في إيجاد لقاح، فقد يستمر الوباء أقل من عامين.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.