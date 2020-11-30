طبيب يكشف الخطأ الذي ارتكبه "مارادونا" وأدى لوفاته (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الدكتور محمد اليماني أستاذ علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، على الاخبار التي تناولت تعاطي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا الذي توفى منذ أيام قليلة لأدوية مهدئة والكحول، قائلًا إنها تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة شدة المضاعفات والوفاة.

وأضاف "اليماني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الجهاز العصبي المركزي يحتوي على المخ، ومراكز تتحكم في التنفس والضغط، ومن ثم فإن المنشطات والمثبطات تؤثر عليه، وخطورة تعاطي كميات زائدة منها أنه يؤثر على عملية التنفس وقد يؤدي إلى الفشل التنفسي. 

وتابع، أن تعاطي كميات كبيرة من الكحول والأدوية المثبطة قد يُهبط المراكز المسؤولة عن ضغط الدم، ومن ثم فإن متعاطيها قد يموت بسبب فشل التنفس والهبوط الحاد في الدورة الدموية، وتزيد خطوة الأمر عند تعاطي المهدئات والكحوليات في نفس الوقت. 

وشدد، على أن استخدام الأدوية يجب أن يكون لأسباب موضوعية وتحت إشراف الطبيب، محذرًا من استخدام ما يعرف بـ"الوصفات البلدي"، حتى لا يدمنها المريض، ومن ثم فإن الدواء لا يكون ذا نتيجة فعالة مع مرور الوقت إلا مع زيادة الجرعة، وهو ما يؤدي إلى الوفاة بسبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية وهبوط حاد في التنفس.

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