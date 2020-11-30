حملات رقابية على المطاعم والمقاهي لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بمراكز المنيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، مدي الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال حملة مكبرة على المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على كافة القطاعات التي يتردد عليها المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية والرقابية على المحلات والمطاعم والمقاهي، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس المركز، ان الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة للمرور علي المطاعم والمحلات التجارية والمقاهي، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بالاشتراطات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الدولة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على استمرار تنظيم الحملات ورصد المخالفات.

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