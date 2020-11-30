55 مليون جنيه ستنعش خزينة الأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ستنتعش خزينة النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة بمبلغ ٥٥ مليون جنيه وذلك عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.


وتوج الأهلي يوم الجمعة الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائي من البطولة، والتي جرت على ستاد القاهرة الدولي.


ويحصل النادي الأهلي على ٢.٥ مليون دولار مكافأة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مليون دولار نظير المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ما يعادل ٥٥ مليون جنيه مصري.


ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الثلاثاء على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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