



الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الاثنين حتى الأربعاء المقبل





نعرض في السطور التالية أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بداية من الغد الاثنين 30 نوفمبر 2020 وحتى الأربعاء 02 ديسمبر 2010 وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، الصادر قبل قليل والذي تضمن وصفا تفصيليا عن حالة الطقس في مختلف أرجاء الجمهورية خلال الثلاثة أيام المقبلة.





إذ تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، فيما تتكثر خلال الأيام الثلاث شبورة مائية صباحاً ، ويكون الطقس لطيفا على معظم الأنحاء معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء بارد على جنوب سيناء.





أماكن سقوط الأمطار المتوقعة

وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية بشأن خريطة الأمطار يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020:





- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( مطروح . السلوم ) .





بينما ذكرت الهيئة عن احتمالات سقوط الأمطار يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 ، أنها ستكون كالتالي:





- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية – مطروح . السلوم ) .





- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد – العريش – رفح ) .





أما على الوجه البحري فمن الممكن سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة )، كما أعلنت الهيئة أن يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 سيشهد أمطارا متفرقة ومختلفة الشدة على النحو الذي سنشرحه وذك في المناطق التالية:





- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( مطروح ، السلوم ) .





- أمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد – العريش – رفح ) .





- الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة ) .





درجات الحرارة

كذلك ذكرت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال تلك الفترة، ستكون كالتالي:





- القاهرة الكبرى: «22 – 13»

- الوجه البحري: «22 – 13»

- السواحل الشمالية الغربية: «22 – 14»

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : «21– 15»،

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : «25- 17».

- شمال الصعيد «23 – 10».

- جنوب الصعيد «25 – 12» درجة مئوية.



