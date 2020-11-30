



tamwin | ننشر رابط موقع دعم مصر 2020 لاستخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف (وزارة التموين)





أطلق موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة تتيح استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو بدل فاقد إلكترونيا، لجميع المواطنين حيث يسمح لهم تسجيل بياناتهم التي تتضمن رَقَم البطاقة التموينية واختيار المحافظة التي تم إصدارها فيها والضغط على خانة الدخول، ونستعرض لكم رابط موقع دعم مصر لدخول إليه واستخراج بدل فاقد أو تآلف.





موقع دعم مصر tamwin.com

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تنفيذ استراتيجية جديدة لتمكين الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم وذلك في خطوة جديدة ضمن التحول الرقمي الشامل للجمهورية ، وأكد المصيلحي أنه الدولة تعمل بجهد لتطوير كافة الخدمات الموجودة على موقع دعم مصر لتسهيل على المواطن اجراء خدماته دون تعقيد وبشكل صحيح وميسر.





وذلك بإضافة خدمات جديدة لم تكن موجودة مسبقا كالنقل من محافظة الى محافظة أخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التي كانت توجد على الموقع مسبقًا في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.





والجدير بالذكر أنه تم زيادة مستوى الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر وذلك من خلال تخصيص رقم سري لمرة واحدة لكل طلب لتأكد أن المواطن صاحب البطاقة هو مَن يقوم بطلب خدماته.​​​​​​​





رابط موقع دعم مصر استخراج بطاقة تموين بدل فاقد

لدخول على موقع دعم مصر واستخراج بطاقة تموين بدل تالف ( اضغط هنا ).



