"العز الدخيلة" تتكبد خسائر بـ 935 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من 2020

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:57 ص
العز الدخيلة
العز الدخيلة
نيفين سمير
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أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب- الاسكندرية عن القوائم المالية وذلك خلال أول 9 شهوة من 2020 ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق صافي خسائر غير مجمع بلغ 935,1 مليون جنيه في مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر بلغ 461,67  جنيه خلال الفترة  المقارنة من العام الماضي .

كانت الشركة قد أعلنت عن القوائم المالية للفترة من 1/1/2019 إلى 30/09/2019، حيث أظهرت النتائج تكبد صافي خسارة مجمعة بمقدار  2,25 مليار جنيه ، في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح 996,5 مليون جنيه خلال الفترة من 01/01/2018 إلى 30/09/2018.

وحققت الشركة صافي خسارة غير مجمع خلال أول 9 شهور من 20019 بقيمة  461,6 مليار جنيه، نظير صافي ربح بلغ 2,27 مليار  جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

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