"العز الدخيلة" تتكبد خسائر بـ 935 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من 2020

أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب- الاسكندرية عن القوائم المالية وذلك خلال أول 9 شهوة من 2020 ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق صافي خسائر غير مجمع بلغ 935,1 مليون جنيه في مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر بلغ 461,67 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي .





كانت الشركة قد أعلنت عن القوائم المالية للفترة من 1/1/2019 إلى 30/09/2019، حيث أظهرت النتائج تكبد صافي خسارة مجمعة بمقدار 2,25 مليار جنيه ، في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح 996,5 مليون جنيه خلال الفترة من 01/01/2018 إلى 30/09/2018.



