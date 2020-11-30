"العز الدخيلة" تتكبد خسائر بـ 935 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من 2020
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:57 ص
نيفين سمير
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أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب- الاسكندرية عن القوائم المالية وذلك خلال أول 9 شهوة من 2020 ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق صافي خسائر غير مجمع بلغ 935,1 مليون جنيه في مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر بلغ 461,67 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي .
كانت الشركة قد أعلنت عن القوائم المالية للفترة من 1/1/2019 إلى 30/09/2019، حيث أظهرت النتائج تكبد صافي خسارة مجمعة بمقدار 2,25 مليار جنيه ، في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح 996,5 مليون جنيه خلال الفترة من 01/01/2018 إلى 30/09/2018.
وحققت الشركة صافي خسارة غير مجمع خلال أول 9 شهور من 20019 بقيمة 461,6 مليار جنيه، نظير صافي ربح بلغ 2,27 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
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