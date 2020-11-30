زعيم جبهة تحرير شعب تيجراي: قواتنا قريبة من عاصمة الاقليم ولا تزال تقاتل

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قال زعيم جبهة تحرير شعب تيجراي، إن قواته قريبة من عاصمة الإقليم ولا تزال تقاتل، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الاثنين.

 

وقال دبرصيون جبر ميكائيل قائد قوات المتمردين في إقليم تيجراي الإثيوبي في رسالة نصية لوكالة "رويترز"، إن قواته أسقطت طائرة تابعة للجيش الاتحادي وأسرت قائدها.

 

وأفاد دبرصيون جبر ميكائيل بأن الطيار "كان في مهمة لتنفيذ عملية قصف".، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة أو الجيش الإثيوبي، علما أن الحكومة ذكرت في وقت سابق أنها تقصف فقط أهدافا عسكرية.

 

وكان دبرصيون قد أكد مساء السبت الماضي، أن قواته ستواصل قتال الحكومة بعد ساعات من إعلان الحكومة الإثيوبية اكتمال العمليات العسكرية.

 

وأضاف في رسالته: "وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربتهم حتى النهاية".

 

وصباح الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب وسيطرة القوات الاتحادية على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.

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