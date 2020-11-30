أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-11-2020

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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بدأت أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الأثنين 30-11-2020، على استقر، حيث تعرضت لخسائر خلال تعاملات هذا الشهر ولا سيما بعد التوصل لاكتشاف لقاح كورونا.

 

أسعار الذهب في مصر 30-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21  سجل اليوم 779 جنيهًا.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 677 جنيهًا.

 وسعر الجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا.

 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6232 جنيهًا.

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