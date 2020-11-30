عضو مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن مستقبل الفريق













أكد مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن أحمد بكري قدم مرتين لتولي رئاسة الزمالك من قبل.





وقال عبدالخالق في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن اللجنة المعينة بادارة الزمالك لها خبرات كبيرة سابقة في العمل الرياضي.





وتابع، أن مجلس الزمالك المنحل غير أهل لإدارة المال العام وفقا لقرار اللجنة القضائية، وتم ايقاف المدير التنفيذي والمالي بالزمالك لحين انتهاء التحقيق أو اقرب جمعية عمومية.





وأضاف، أن هناك لجنة فنية لإدارة فريق الكرة لدينا ثقة في قدرتها على أنقاذ فريق الكرة بالزمالك.





وأردف، أنه اعترض كثيرا على لائحة الزمالك الخاصة لأنها كلها صلاحيات مطلقة لرئيس الزمالك السابق و اعترضنا باللجوء للقضاء.



