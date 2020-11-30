ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز





فاز نادي مانشستر يونايتد بصعوبة على حساب نظيره فريق ساوثهامتون بنتيجة 3 / 2 وتعادل نادي تشيلسي امام نظيره توتنهام هوتسبير سلبيا بنتيجة 0 / 0.





بينما خسر نادي أرسنال على ملعبه أمام والفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف.





وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:





هيونج مين سون 9 أهداف.

جيمي فاردي 8 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين 8 أهداف.

محمد صلاح 8 أهداف.

باتريك بامفورد 7 أهداف.

هاري كين 7 أهداف.

كالوم ويلسون 6 أهداف.