ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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فاز نادي مانشستر يونايتد بصعوبة على حساب نظيره فريق ساوثهامتون بنتيجة 3 / 2 وتعادل نادي تشيلسي امام نظيره توتنهام هوتسبير سلبيا بنتيجة 0 / 0.

بينما خسر نادي أرسنال على ملعبه أمام والفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

هيونج مين سون 9 أهداف.
جيمي فاردي 8 أهداف.
دومينيك كالفيرت لوين 8 أهداف.
محمد صلاح 8 أهداف.
باتريك بامفورد 7 أهداف.
هاري كين 7 أهداف.
كالوم ويلسون 6 أهداف.
أولي واتكنس 6 أهداف.

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