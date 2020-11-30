"الإبراشي" عن ضبط 11 مليون قرص مخدر: أشم رائحة استهداف سياسي لمصر (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:33 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على ضبط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد عشر مليون قرص مخدر داخل حاوية بميناء دمياط البحري.

وقال "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد،: "لك أن تتخيل هذه الكميات الكبيرة من الأقراص المخدرة، صحيح في عصابات عايزة تكسب من هذه التجارة، ولكن هذه الكميات الكبيرة تكشف عن وجود مؤامرة كبيرة لاستهداف شباب مصر".

وتابع:" أكاد أشم أن هناك استهدافا سياسيا من محاولة إدخال هذا الكم الكبير من المخدرات لمصر، خاصة وأن هذه الوقائع تكررت كثيرًا خلال الآونة الأخيرة". 

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الفجر الابراشي اقراص مخدرة

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