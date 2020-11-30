قرار نهائي من التعليم بشأن غلق المدارس والأبحاث (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على من يتساءلون لماذا لا يقدم الطلاب أبحاث مثلما حدث العام الماضي، مشيرا إلى أنها فكرة ناجحة، ولكن أسيىء استخدامها.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الأبحاث فكرة جيدة إذا تعاملنا معها بفكر أننا نريد أن نستفيد، ولكن لو سنخل بالتقييم فأنه سيكون أمرا غير عادل، ومن ثم سيلجأون لتقييم مناسب، معلقا: "مش هنوقف العملية التعليمة تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن من يريد أن يتعلم سيجد تعليم وتقييم، ومن لا يريد أن يتعلم فليختار طريقه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 115541 حالات من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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