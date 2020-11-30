موعد بطولة كأس العالم للأندية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر موعد بطولة كأس العالم للأندية المقبلة 2021.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة نسخة كأس العالم للأندية المقبلة في العاصمة القطرية ‎الدوحة خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير العام القادم.

ومن المقرر أن يشارك نادي بايرن ميونيخ الألماني فى بطولة كأس العالم للأندية المقبلة فى قطر بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيشارك النادي الأهلي كممثل قارة أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف فى نهائي بطولة دروي أبطال أفريقيا.

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