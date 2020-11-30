رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة بالقلعة البيضاء.


وأعلن أمير مرتضى رحيله عن منصبه داخل نادي الزمالك، وذلك عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف عمل مجلس إدارة النادي الحالي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون القلعة البيضاء.


وقال شيكابالا خلال جلسة الفريق مع أمير مرتضى: "أنت من كونت الفريق الحالي الذي حقق الكثير من البطولات وأنت من تعاقدت مع جميع هؤلاء اللاعبين ".



وأضاف "وكنت دائم الدعم الأول لجميع اللاعبين، وذلك بجانب تنفيذك لجميع طلبات الفريق".


وأختتم تصريحاته قائلاً "ونحن سنفوز ببطولة كأس مصر كما وعدناك وسيكون ذلك أقل شيء نقدمه لك بعد جميع إنجازاتك مع الفريق".




ويستعد فريق الكرة حاليًا بنادي الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش في لقاء مقرر له يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات دور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.


جدير بالذكر أن الفريق الأبيض خسر بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة الماضي على يد غريمه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

تعليق أمير مرتضى على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة وداع مؤثرة من قائد الزمالك لأمير مرتضى منصور

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 8 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:52 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

09:40 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!