وزير التعليم يحسم الجدل بشأن وضع الدراسة في ظل زيادة حالات الكورونا (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدراسة مستتبة، والعام الدراسي يسير بشكل جيد، والتقارير اليومية التي تأتي للوزارة من المديريات التعليمية والصحية عن المدارس تؤكد أن الوضع مستقر.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لا يوجد أي شيء يدعو للقلق، موضحا أنهم يعملون على زيادة الإجراءات الاترازية كل يوم عن الآخر، سعيا وراء الحفاظ على أطراف المنظومة من المعلمين والطلاب والإداريين، ولا يوجد ما يدعو للقلق.



