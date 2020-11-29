بيراميدز يفوز على سموحة ٢-١ ودياً

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق فريق نادي بيراميدز فوزه الثاني في ثاني مبارياته الودية استعدادا للدوري الممتاز، وانتصر على سموحة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على استاد الدفاع الجوي.


سجل ثنائية بيراميدز في المباراة، نبيل عماد دونجا، وإبراهيم حسن، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد من ركلة جزاء.


بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم، شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي - نبيل دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود وادي


وفي الشوط الثاني شارك، مهدي سليمان ودودو الجباس وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وطارق طه ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وعمرو العيوني.

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