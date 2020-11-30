أول تعليق لـ وزير الرياضة على التنمر بـ شيكابالا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الدكتور أشرف صبحي، وزي الشباب والرياضة، التحية للنادي الأهلي لإصداره بيان لشكر القيادة السياسية، وشجبه لأي مظاهر حديثت تمثل شيىء غير معتاد تجاه أي لاعب وخاصة الكابتن شيكابالا.

وأشار "صبحي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم إتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تنمر باللاعب، مشددا على أهمية وجود روح رياضية داخل الوسط الرياضي، مشيدا بالصورة التي خرجت بها مباراة نهائي البطولة الأفريقية.

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أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرارًا إلى أعضاء مجلس إدارته عقب حل مجلس إدارة الزمالك، بشكل رسمي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي أعلن عن تجميد مجلس مرتضى منصور وحله بالكامل، على أن يتولى المستشار أحمد البكري رئاسة النادي بشكل مؤقت.


كما قامت الوزارة بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.


ومنع الخطيب، أعضاء مجلس إدارة النادي بشكل رسمي بعدم التعليق على الأمر أو التطرق لاطلاق أي تصريحات سواء عن طريق صفحات السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام.

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