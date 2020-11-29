عبد الرحمن أبو زهرة يحيى ذكرى وفاة زوجتة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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وجه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، رسالة إلي زوجتة الرحلة بذكري الأولى وفاتها الأولى.


ونشر أبو زهرة صورة له مع زوجته الراحلة، على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: “تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري ورفيقة دربي المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا”.



وأضاف “عام كامل لم يمر يوما فيه إلا وتذكرتك وتمنيت لو أني أراك هنا بجانبي، لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك في يا أطيب وأحن الخلق”.

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