عبد الرحمن أبو زهرة يحيى ذكرى وفاة زوجتة
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:47 م
أماني سلام
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وجه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، رسالة إلي زوجتة الرحلة بذكري الأولى وفاتها الأولى.
ونشر أبو زهرة صورة له مع زوجته الراحلة، على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: “تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري ورفيقة دربي المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا”.
وأضاف “عام كامل لم يمر يوما فيه إلا وتذكرتك وتمنيت لو أني أراك هنا بجانبي، لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك في يا أطيب وأحن الخلق”.
ونشر أبو زهرة صورة له مع زوجته الراحلة، على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: “تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري ورفيقة دربي المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا”.
وأضاف “عام كامل لم يمر يوما فيه إلا وتذكرتك وتمنيت لو أني أراك هنا بجانبي، لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك في يا أطيب وأحن الخلق”.