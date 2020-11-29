عاجل- رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يعلن تشكيل لجنة لتولي شئون كرة القدم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أعلن المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المعنية لإدارة شؤون نادي الزمالك، عبر قناة الرسمية للنادي، تشكيل لجنة لتولي شؤون كرة القدم بالنادي مكونة من: أيمن يونس، وأشرف قاسم، وعبد الحليم علي.


وقررت وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الأحد، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية، مع استبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج.

ويستعد فريق الكرة حاليًا بنادي الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش في لقاء مقرر له يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات دور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

ووقع الفارس الأبيض في فخ الهزيمة بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة الماضي على يد غريمه التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

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