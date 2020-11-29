مركز شباب تلا : الوزير لا يستطيع حل مجلس الإدارة ولن نرحل

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كشف الأحمدي عبد الغفار رئيس مجلس إدارة مركز شباب تلا، عن عدم قدرة وزير الشباب والرياضة على حل مجلس إدارة مركز شباب تلا وفقاً لما جاء ضمن قرارات حل عدد كبير من المجالس على مستوى الجمهورية.



وقال عبد الغفار لـ "الفجر الرياضي" أنه وفقاً للقانون لا يجوز إستبعاد مركز الشباب من الجمعية العمومية وإلغاء القرار الوزاري رقم 80 والذي ينص على حل مجلس الإدارة وعودة المجلس المنتخب.



وأضاف أنه في حالة وصول لجنة من مديرية الشباب والرياضة لتتسلم مركز شباب تلا سنرفض تواجدها وعدم تطبيق قرار الوزير الذي صدر منذ ساعات بحل مجلس إدارة مركز شباب تلا، كما كشف أنه لم تحضر لجنة من الوزارة لفحص مركز شباب حتى يصدر الوزير قراره.



وإختتم قائلاً، حصلنا اليوم على قرار محكمة بعودة مركز شباب تلا للجمعيه العمومية وهو ما جعل الوزير يصدر قرارة بحل المجلس عقب ساعات من صدور الحكم.



