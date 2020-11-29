مركز شباب تلا : الوزير لا يستطيع حل مجلس الإدارة ولن نرحل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
كشف الأحمدي عبد الغفار رئيس مجلس إدارة مركز شباب تلا، عن عدم قدرة وزير الشباب والرياضة على حل مجلس إدارة مركز شباب تلا وفقاً لما جاء ضمن قرارات حل عدد كبير من المجالس على مستوى الجمهورية.

وقال عبد الغفار لـ "الفجر الرياضي" أنه وفقاً للقانون لا يجوز إستبعاد مركز الشباب من الجمعية العمومية وإلغاء القرار الوزاري رقم 80 والذي ينص على حل مجلس الإدارة وعودة المجلس المنتخب.

وأضاف أنه في حالة وصول لجنة من مديرية الشباب والرياضة لتتسلم مركز شباب تلا سنرفض تواجدها وعدم تطبيق قرار الوزير الذي صدر منذ ساعات بحل مجلس إدارة مركز شباب تلا، كما كشف أنه لم تحضر لجنة من الوزارة لفحص مركز شباب حتى يصدر الوزير قراره.

وإختتم قائلاً، حصلنا اليوم على قرار محكمة بعودة مركز شباب تلا للجمعيه العمومية وهو ما جعل الوزير يصدر قرارة بحل المجلس عقب ساعات من صدور الحكم.

أخبار تهمك

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

منذ ساعة الا ربع

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

حيثيات تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك

منذ ساعة

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

تعليق إسماعيل يوسف على قرار وزارة الشباب والرياضة

10:03 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!