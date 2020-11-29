والد ضحية ميكروباص المحلة يرفض تحميل الطفل أو والده مسئولية وفاة ابنته

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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رفض سامح أحمد، والد أية سامح ضحية حادث ميكروباص المحلة، تحميل الطفل مسؤولية وفاة ابنته مثلما انتشر على المواقع بسبب دخول السيارة في محل حلويات أسفر عن حالة وفاة وإصابة خمسة آخرين من بينهم حالات حرجة.

وقال "سامح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "إن هذا الطفل عنده 7 سنوات ومكنش سايق السيارة كما أذيع، ولكن طراز هذه السيارات قديمة ووالده كان جنبه في السيارة".

وأضاف "بمجرد نزوله لدخول الحمام، قام الطفل باللعب في كنتاك السيارة، فدارت وخبطت في محل الحلويات، وهناك 86 سيارة مثلها موجودة في هذا المكان المزدحم بالباعة الجائلين والمحلات، بعدما قامت المحليات بنقل موقف هذه السيارات بحجة القيام بتطوير المكان وبقالهم 3 شهور ولم يقوموا بأي تطوير".

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