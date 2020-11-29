تعرف على مباريات دوري القسم الرابع بالمنوفية

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية :



مباريات المجموعة الأولى

- ميت عافية مع شبرابخوم

- كفر الشيخ ابراهيم مع قويسنا

- السلام مع نادي أشمون



مباريات المجموعة الثانية

- الشهداء مع مركز شباب أبشيش

- وطني بركة السبع مع نادي تلا الرياضي

- الشنواني مع مركز شباب قويسنا

- مركز شباب أشمون (باي)



أجريت اليوم الأحد قرعة الموسم الجديد لدوري القسم الرابع لكرة القدم بالمنوفية بحضور مندوبي الأندية، ومجلس إدارة منطقة المنوفية ولجنة المسابقات.