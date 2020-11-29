تعرف على مباريات دوري القسم الرابع بالمنوفية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أجريت اليوم الأحد قرعة الموسم الجديد لدوري القسم الرابع لكرة القدم بالمنوفية بحضور مندوبي الأندية، ومجلس إدارة منطقة المنوفية ولجنة المسابقات.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية :

مباريات المجموعة الأولى

- ميت عافية مع شبرابخوم
- كفر الشيخ ابراهيم مع قويسنا
- السلام مع نادي أشمون

مباريات المجموعة الثانية

- الشهداء مع مركز شباب أبشيش
- وطني بركة السبع مع نادي تلا الرياضي
- الشنواني مع مركز شباب قويسنا
- مركز شباب أشمون (باي)

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