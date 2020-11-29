لميس الحديدي تنعي حافظ أبو سعدة: فقدنا رجل مناضل أمين على كلمته

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نعت الاعلامية لميس الحديدي، رحيل الحقوقي الدكتور حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان لسنوات طويلة قائلة: "فقدنا رجل حقوقي مهم.. وسعدة لم يكن مجرد رجل حقيقه نقوم باستضافته في البرامج، لكنه كان صادقًا ومناضلًا وأمين على كلمته وهو من أهم الحقوقيين في المنطقة العربية، وتعرض للسجن عدة مرات وهو رجل ناصري يساري يحترم نفسه، ويحترم مهنته.



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الأحد، قائلة: "إستطاع تحقيق توازن مهم جدًا لشرف مهنته كحقوقي يدافع عن حقوق الانسان، وكان بالنسبة لنا صديق ونحن إفتقدناه وكانت صدمة لنا جميعًا بسبب رحيله المبكر".



وواصلت: " محدش يعز على ربنا، لكنه رحل مبكرًا، حيث انه يبلغ من العمر 55 عامًا.. وبهذه المناسبة أحب ان اذكر بمناسبة وفاته على إثر إصابته بكورونا.. الكورونا ثم الكورونا ثم الكورونا.. وهي هنا لا تختار بين صغير وكبير، خاصة أن الراحل يبلغ فقط 55 عامًا، وهذا قضاء الله، أنا عاوزة أقول حافظوا على أنفسكم ".

