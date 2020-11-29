التحريات.. 8 أشخاص رشقوا حافلة نادي الزمالك بشارع أحمد عرابي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات تراشق 8 أشخاص لحافلة خاصة بنادي الزمالك بمنطقة العجوزة، وسط المحافظة، إذ تبين أن الخدمات الأمنية بالجيزة رصدت خروج بعض مسجعي النادي الأهلي عن القانون ورشقهم لأتوبيس النادي ما أسفر عن تهشم الزجاج.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بتفريغ كاميرات المراقبة المركبة، بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة.

تحريات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، توصلت إلى تورط 8 أشخاص في الواقعة، ورشقهم الحافلة بجوار محطة وقود بشارع أحمد عرابي، بالمهندسين وسط المحافظة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة من ضبط المتهمين، وإقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة العجوزة.

ونفت تحريات أجهزة الأمن ما تداوله البعض حول حدوث الواقعة أمام بوابة النادي المطلة على شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم عرضه المتهمين على النيابة العامة مساء اليوم الأحد، لتولي التحقيق.

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