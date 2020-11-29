رئيس "هيئة نظافة القاهرة": نفرز مايقرب من 18 ألف طن قمامة يوميًا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لجمع القمامة من جميع أنحاء العاصمة.


وأضاف "الشرشابي" أن رجال الهيئة يفرزون يوميًا مايقرب من 18 ألف طن قمامة، من 382 مربع.



وكشف رئيس الهيئة، عن قبوله فكرة العمل بنظام "الدليفري" من قبل متعهدي القمامة في حيي المقطم ومدينة نصر، وتقوم الفكرة على إلزامهم بوضع أرقام هواتفهم في مداخل العمارات، ليتسنى للسكان الاتصال بهم في أي وقت لأخذ القمامة، لافتا إلى إمكانية تعميم التجربة فيما بعد على باقي الأحياء.

ولفت الشرشابي إلى أن الفكرة لن تلغي باقي أساليب جمع القمامة، بل يستمر الجمع السكني، بجانب إلزام المتعهدين بالرفع والجمع طوال ال ٢٤ ساعة، ومن يقصر يتم الخصم من مقايسته وحسابه في التعامل مع الهيئة.

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