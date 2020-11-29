بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
Advertisements


سجلت وزارة الصحة البريطانية، 12،155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الماضي.

وقالت الصحة البريطانية، في بيان اليوم الأحد: إنه تم تسجيل 215 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأشارت الصحة إلى تسجيل 15،871 إصابة بالوباء و478 وفاة أمس السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، من أن بريطانيا ستواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من فيروس كورونا، في حال إهمال قيود مكافحة فيروس كورونا بشكل تام.

وقال "راب" في مقابلة مع محطة "بي.بي.سي": إن بريطانيا ستواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة".

وأضاف أن "موجة ثالثة من الإصابات ستكون في يناير وفبراير.. ثمة خطر من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح"، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

أخبار تهمك

إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة بتهمة التنمر ضد شيكابالا

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 5 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!