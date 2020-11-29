بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا









سجلت وزارة الصحة البريطانية، 12،155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الماضي.





وقالت الصحة البريطانية، في بيان اليوم الأحد: إنه تم تسجيل 215 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.





وأشارت الصحة إلى تسجيل 15،871 إصابة بالوباء و478 وفاة أمس السبت.





وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، من أن بريطانيا ستواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من فيروس كورونا، في حال إهمال قيود مكافحة فيروس كورونا بشكل تام.





وقال "راب" في مقابلة مع محطة "بي.بي.سي": إن بريطانيا ستواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة".





وأضاف أن "موجة ثالثة من الإصابات ستكون في يناير وفبراير.. ثمة خطر من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح"، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.