أحمد موسى: أردوغان يتاجر بالقضية الفلسطينية (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان يمتلك أكبر علاقات عسكرية واقتصادية مع إسرائيل بالمنطقة.

وتساءل موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ماذا قدم أردوغان للقضية الفلسطينية ؟ لا يجيد إلا الكلام أم الأفعال تتمثل في التعاون مع الكيان الصهيوني، فهو صديق وحبيب لإسرائيل»، مؤكدا أن أردوغان يتاجر بالقضية الفلسطينية.

وأضاف «تركيا عاجزة عن مواجهة أزمة فيروس كورونا، في ظل إشادات دولية من قبل منظمة الصحة العالمية بتعامل مصر مع كورونا، باستثناء عناصر الجماعة الإرهابية التي تنكر هذه الحقائق».

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