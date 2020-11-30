أسامة خليل يطالب بمشروع قانون لمكافحة شغب الجماهير

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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اقترح أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، ان يقوم مجلس النواب بمشروع قانون خاص بشغب الملاعب، لافتا إلى أن الوضع خارج الملعب عليه علامات استفهام كبيرة، ويجب التصدي له.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن بعض الأندية تعلم جيد من هم المشاغبين، فيجب أن يكون لهم دور قوي وفعال في حل الأزمة، فما حدث في بور سعيد كان نتيجة تراكمات وما حدث حاليا سيكون له تراكمات أيضا.

وأشار خليل إلى أن الموضوع تعدي ملعب الكرة، فلازم كلنا نساعد، مضيفا أن المسألة تتمثل في قدرة المواطن على التعامل مع اللوائح والقوانين وهذه ظاهرة خطيرة الموضوع أصبح أمن قومي ويجب مواجهته بجدية.

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