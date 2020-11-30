رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك: فريق الكرة خط أحمر ولن نغير الجهاز الفني (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، إن دور اللجنة سيتمثل في إدارة النادي على أحدث وجه، والاهتمام الكبير بفريق الكرة، فضلا عن الإشراف على كافة الإدارات الأخرى
.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "هدفنا الحفاظ على كيان الزمالك، وإعادته على الساحة بشكل لائق ومحترم"، مشيرا إلى أن تلقى اتصالا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة لتولي اللجنة.

وأكمل، "قبلت المغامرة كون الزمالك مثقل بالمشكلات والأعباء ويحتاج إلى مجهود جبار".

وأكد أن اللجنة المعينة لن تغير الجهاز الفني قائلا: "الجهاز الفني كما هو، وسنوفر احتياجات الجهاز وفقا لاحتياجاتهم، فريق الكرة خط أحمر، مش هنشتته ونصدر صورة إن الدنيا خربت".

وطمأن جماهير الزمالك قائلا: "النادي سيظل دائما إلى الأمام ولن يتأثر بما يحدث".

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