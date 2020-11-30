أحمد موسى: الخطيب تحمل الإساءة لأنه رجل دولة.. فيديو

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن جهد كبير لضرب الجبهة الداخلية وتفتيت الشعب المصري تقوم بها أجهزة استخبارات وميليشيات.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «ندين أي حالة تنمر ضد أي لاعب أو مواطن»، مردفا «عندنا قضاء ومحدش هيتساب».

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الروح الرياضية أهم من البطولات ونرفض الإساءة لأي مواطن، مؤكدا: «مصر أولا ونرفض التعصب».

ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية لمحمود الخطيب على بيانه الذي أصدره اليوم ورفض فيه التنمر من أي لاعب، مؤكدا «الخطيب تحمل الإساءة لأنه رجل دولة".

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